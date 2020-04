Covid-19 : L'attaque choc de Pierre Ménès, les joueurs allumés !

Dans : Ligue 1.

Pierre Ménès avait prévenu. Très ému par les soutiens reçus lors de son hospitalisation après avoir été touché par le Covid-19, le consultant n’a pas prévu de s’attendrir pour autant.

Et avant même de reprendre son activité pour sa petite émission du lundi « Pierrot Face Cam », le polémiste a lancé les hostilités sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur de Canal+ désapprouve totalement la tendance au sein des effectifs de Ligue 1. A l’image de ce que pense Valère Germain par exemple, une partie des joueurs n’est pas favorable à une reprise des entraînements et des matchs sans de solides mesures. Le but est évident : retrouver la compétition sans véritables changements va obliger à multiplier les voyages, la cohabition et les contacts, et risque de propager le virus. Les joueurs n’ont pas envie d’en être victimes et de ramener le virus chez eux quand ils rentrent. Ils estiment pour l’heure que les mesures préconisées sont très légères et très floues, comme pour le reste de la population. Alors, avant d’en savoir plus, la prudence est clairement de mise, et Pierre Ménès ne la comprend pas du tout.

« Les footeux me gavent. Les joueurs qui ne veulent pas reprendre. Quelles sont leurs motivations ? Je m’en fous, tout le monde veut sortir bosser et ses pauvres chéris font les majorettes », a envoyé un Pierre Ménès visiblement déjà bien en verve. Un raccourci qui montre tout de même l’énorme flou qui entoure le déconfinement et la reprise des activités. En effet, il n’y a pas si longtemps, les acteurs du football s’étaient fait reprendre de volée quand ils ont émis l’idée de bénéficier de quelques passe-droits pour reprendre plus rapidement. Maintenant que les joueurs attendent quelques garanties sanitaires pour éviter des contaminations à la pelle, leur prudence leur attire la foudre de Pierre Ménès.