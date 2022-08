Coups de pression et menaces, Lorient dénonce l’OL

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps dans ce championnat de Ligue 1 pour voir la première polémique entre les clubs naitre.

Cette semaine, le débat s’est porté sur le terrain du Moustoir, maltraité par la sécheresse et le festival Interceltique, qui ne s’est terminé que jeudi soir. Résultat, pour le match de dimanche, l’aspect était visuel était assez catastrophique. L’OL a prévenu que ce serait un scandale de jouer ce match, et après deux passage des délégués de la Ligue, le verdict est tombé vendredi avec le report de la rencontre. Entre temps, chaque club a défendu ses intérêts jusqu’au bout. Lorient a fait savoir que le terrain était praticable malgré son aspect visuel peu engageant. Et Jean-Michel Aulas a de son côté poussé le bouchon aussi loin, menaçant même la Ligue de poursuites en cas de blessures de joueurs lyonnais.

Le terrain répondait aux normes

Un message personnel pour nos supporters @FCLorient 🧡🤍🖤 pic.twitter.com/CF44v509A6 — Loic FERY (@LoicFery) August 14, 2022

C’est le président du FC Lorient, Loïc Féry, qui a lancé un pavé dans la mare ce dimanche en expliquant que l’attitude de l’OL n’avait pas été très classe. « Les équipes du club restent convaincues que le terrain aurait été aux normes de la LFP ce dimanche : en effet, le terrain était vendredi déjà dans les normes requises en termes de dureté et de rotation par la FFF. Sous la pression de l'Olympique Lyonnais qui a menacé la LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure, la commission de compétitions a préféré malheureusement reporter ce match, privant nos spectateurs d'une belle fête au Moustoir ce 14 août. Nous en sommes désolés et déçus car nous pensions qu'il était possible de jouer à Lorient ce dimanche, sans mettre en danger l'intégrité physique des joueurs », a souligné le dirigeant du club breton, qui avoue que la sécheresse et le changement climatique, comme les restrictions d’arrosage, poussent à réfléchir à des changements pour les pelouses de haut niveau. En attendant, le communiqué des Merlus va surement faire réagir l’OL, très prompt à communiquer vendredi et à faire des reproches au FC Lorient qui n’avait « pas anticipé cette situation inéluctable » et que s’est dit « vigilant » sur la date de la reprogrammation de la rencontre. Il restera aussi à savoir si, à chaque fois qu’une pelouse est en très mauvais état en Ligue 1, les clubs prendront l’habitude de menacer la Ligue de porter plainte en cas de blessure d’un de leurs joueurs. Ce dimanche, pour le match à Ajaccio contre Lens, un champignon a par exemple attaqué la pelouse, provoquant des glissades en raison de cratères sur la pelouse.