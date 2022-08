L’OL furieux contre Lorient après le report

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En raison de l’état de la pelouse du Moustoir, la Ligue de Football Professionnel a annoncé le report du match entre Lorient et l’Olympique Lyonnais prévu dimanche. Pour le club rhodanien, les Merlus auraient dû mieux gérer la situation.

Au vu des images qui circulaient cette semaine sur les réseaux sociaux, il fallait s’attendre à cette décision de la Ligue de Football Professionnel. Sa commission des compétitions a en effet jugé la pelouse du Moustoir impraticable pour le match entre Lorient et l’Olympique Lyonnais prévu dimanche (13h). L’instance a donc décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure. Une annonce prévisible pour le club rhodanien qui ne comprend pas pourquoi les Lorientais n’ont pas anticipé cette situation.

La pelouse du stade du Moustoir avant de recevoir l'OL ce dimanche à 13h00. pic.twitter.com/ku3822urGj — Inside Gones (@InsideGones) August 9, 2022

« L’Olympique Lyonnais prend acte de la décision de la commission des compétitions de la LFP de reporter le match Lorient / OL en raison de l’état désastreux de la pelouse du stade du Moustoir, privilégiant ainsi la protection de l’intégrité physique des joueurs, mais s’étonne qu’une solution de repli n’ait pas pu être anticipée afin que cette rencontre comptant pour la 2ème journée de L1 ait bien lieu ce week-end, a réagi Lyon sur son site officiel. Entre le samedi 6 et le jeudi 11 août, le stade du Moustoir a été mobilisé pour accueillir huit événements en lien avec le Festival Interceltique organisé à Lorient. »

L'OL prévient la LFP

« Comme l’attestent certains visuels relayés à plusieurs reprises par les médias et réseaux sociaux depuis le début de la semaine, la pelouse, recouverte d’une bâche, a été mise à rude épreuve par la tenue de cette manifestation. L’Olympique Lyonnais regrette que le FC Lorient n’ait pas mis tout en œuvre pour empêcher cette situation - qui semblait inéluctable au vu du contexte général actuel - en sollicitant plus en amont la Commission des Compétitions de la LFP et restera désormais vigilant quant à la reprogrammation de cette 2ème journée de L1 qui pourrait impacter sérieusement son calendrier », a prévenu le club dirigé par Jean-Michel Aulas, dont l'agenda ne contient pourtant pas de rendez-vous européens cette saison.