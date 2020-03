Coronavirus : La Ligue 1 suspendue ? La LFP tranchera vendredi !

Dans : Ligue 1.

Quelques heures après l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron, le football français pourrait prendre un tout autre virage à cause de la pandémie de coronavirus...

Même si le Président de la République n’a rien annoncé de nouveau, jeudi soir, sur le déroulement des évènements sportifs tricolores en cette période de crise sanitaire, Emmanuel Macron a tout de même demandé à « limiter au maximum les rassemblements ». Et sachant que tous les établissements scolaires seront fermés « jusqu’à nouvel ordre » à partir de lundi prochain, la poursuite des championnats de football parait peu probable en l’état. Même si la 29e journée de Ligue 1 et Ligue 2 doit se jouer ce week-end dans des stades à huis clos, la donne pourrait bien changer au cours des prochaines heures.

En effet, selon L’Equipe, la LFP a décidé de réunir « un conseil d'administration exceptionnel vendredi matin à 10 heures pour savoir si la Ligue 1 et la Ligue 2 doivent être suspendues provisoirement ». Au moment même où de nombreux championnats européens, comme la Série A ou la Liga, ont déjà été suspendus, la Ligue pourrait suivre les traces. Lors de ce rendez-vous, qui se fera par téléphone entre les présidents de clubs et les dirigeants de la LFP, une décision commune sera donc prise par rapport aux championnats professionnels français. Dans la foulée, la FFF, qui gère le football amateur, pourrait en faire de même avec un possible report de tous les matchs à travers le pays. Il en va probablement ainsi de la santé du peuple tricolore, qui s'inquiète de plus en plus vis-à-vis de la propagation de ce fameux Covid-19...