Canal+ rigole de la L1, les audiences de Ligue des Champions dévoilées

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La montée en puissance de la Ligue des Champions se confirme sur Canal+, avec de belles audiences portées par le PSG et Kylian Mbappé.

Le nom de Canal+ est souvent murmuré au sein de la Ligue ou des présidents de clubs pour venir sauver le football français. Mais le groupe de Vincent Bolloré n’a pas vocation à investir dans un produit surévalué à ses yeux, et avec des partenaires avec qui cela s’est très mal passé ces dernières années. Pour le moment, l’intérêt de Canal+ pour racheter les droits de la Ligue 1 n’est qu’un mirage, surtout que la chaine cryptée a d’autres chats à fouetter. Les investissements ont été gros pour s’offrir le Top14 de rugby, la Formule 1, la Premier League et la Ligue des Champions. Mais cette dernière compétition donne raison à Canal+, qui continue à faire de belles audiences.

La semaine dernière, malgré un horaire défavorable pour le PSG à Brest et le choc Manchester City entre le Real Madrid mis donc en avant, Canal avait touché 3 millions de téléspectateurs en cumulé. Ce mercredi, malgré là-aussi des conditions loin d’être optimales puisqu’il n’y a eu aucun suspense d’entrée de jeu, l’affiche retour entre le Real de Mbappé et City a débouché sur une belle audience de 1,12 million de téléspectateurs, soit 6,5 % des personnes présentes devant leur télévision. Si le chiffre du match du PSG face à Brest, qui était sur Canal+ Foot, n’a pas été révélé, le total va permettre par exemple de dépasser le score de M6 avec « Qui veut être mon associé », et ses 1,4 million de téléspectateurs. De quoi faire plaisir à la chaine de Vincent Bolloré, pour qui le football européen a encore de l’avenir, surtout que Lille et le PSG sont encore en course.