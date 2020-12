Canal+ : Hervé Mathoux prend le risque de se faire virer

Dans : Ligue 1.

Après le limogeage brutal de Stéphane Guy, le présentateur vedette du Canal Football Club a décidé de soutenir son ancien confrère au risque de subir le même sort.

Pour ceux qui reprochaient aux journalistes de Canal+ de ne pas se mouiller suite au licenciement de Stéphane Guy par Vincent Bolloré, c'est un premier coup de tonnerre qui résonne en ce jour de Noël. Car Hervé Mathoux, qui présente le CFC, émission phare du football sur Canal+, a décidé de faire savoir ce qu'il pensait de la décision prise à l'encontre de son désormais ancien collègue de bureau. « Tous orphelin de notre pote. Très grand professionnel. Passionné et fidèle à son écurie comme personne », a lancé, via Twitter, Hervé Mathoux, en illustrant son message d'un smiley montrant sa déception. Même si ce message n'est pas un appel à la révolution du côté de la rédaction de Canal+, il fait tout de même prendre le risque de lui aussi se faire limoger car la direction de la chaîne cryptée ne rigole pas actuellement avec cela. Seule différence entre Hervé Mathoux et Stéphane Guy, cette prise de position n'est pas intervenue en direct sur l'antenne de C+ et cela pourrait faire la différence.

S'il n'est pas journaliste, mais consultant de la chaîne, Habib Gueye a lui aussi mis les pieds dans le plat. « Mon compagnon de route ... 5 ans. L’art de transmettre des émotions. Tant de moments partagés ensemble sur et en dehors des terrains à parler de notre passion " ce jeu fantastique ... LE FOOTBALL " Merci pour tes précieux conseils mon ami », a communiqué via les réseaux sociaux, celui qui est l'une des grandes voix de Canal+. Suite au prochain épisode de Canal+ ton univers impitoyable.