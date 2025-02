Canal+ frappe fort et la Ligue 1 va pleurer

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ n'a jamais voulu négocier avec la LFP pour l'acquisition des droits de la Ligue 1 et si certains ont pensé que c'était du bluff, les 18 clubs de L1 paient pour comprendre. Mais la chaîne cryptée n'est plus décidée à dépenser sans compter pour ses programmes.

En 2022, Canal+ a décidé de payer 480 millions d'euros par saison pour s'offrir l'intégralité des droits de diffusion de la Ligue des champions et de l'Europa League, s'offrant ainsi la plus belle des compétitions continentales. Mais, deux ans plus tard, Maxime Saada n'a pas jugé qu'il était utile pour sa chaîne de s'offrir les droits de diffusion de la Ligue 1. Une décision qui a coûté très cher à la Ligue 1, contrainte de finalement accepter l'offre de 400 millions d'euros par saison proposée par DAZN. Cependant, de nombreux dirigeants de L1 espèrent que Canal+ va revenir rapidement à la table des négociations afin d'offrir au championnat de France la visibilité qui lui manque et surtout un plus gros chèque. Cependant, le football français doit comprendre que du côté de C+, l'heure n'est plus aux sentiments et un dernier événement le confirme.

Canal+ ne sera plus la banque du football et du cinéma

Outre la Ligue 1, Canal+ avait en effet basé son business sur le cinéma, en finançant une grande partie des films hexagonaux. Mais là aussi, la fête est finie comme le révèle L'Informé. A l'heure des renégociations, et après la décision de C+ de stopper ses chaînes sur la TNT, Maxime Saada s'appuie sur les textes désormais en vigueur pour réduire drastiquement l'enveloppe que la chaîne attribuait auparavant au cinéma. « La chaîne du cinéma aurait récemment indiqué aux représentants de la filière cinéma vouloir abaisser à seulement 105 millions d’euros par an ses investissements dans les films européens, contre 170 millions jusqu’à présent, soit une baisse d’environ 40 %. Cette somme devrait être complétée par les contributions des filiales Ciné + et d’OCS, qui s’élevaient à 30 millions d’euros. Si ces montants sont reconduits, l’addition tutoierait alors les 135 millions d’euros, contre 220 à 230 millions auparavant, soit un recul, là encore, de 40 % environ », précisent nos confrères.

Il est donc clair que si Canal+ fait également des économies dans le cinéma, ce ne sera pas pour faire une offre folle à la Ligue 1, sachant qu'avec la Ligue des champions, la chaîne du groupe Bolloré attire déjà l'essentiel des amateurs de football. C'est donc un scénario bien sombre qui risque de se confirmer pour le foot français, d'autant que DAZN pourrait dire stop en décembre prochain si le diffuseur de la L1 ne recrute pas un million d'abonnés supplémentaires. DAZN et Canal+, qui se sont associés pour lutter contre le piratage, n'ont pas l'intention d'être la vache à lait de la LFP.