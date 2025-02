Canal+ et la LFP s'associent et ça va pleurer

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Maxime Saada et Vincent Labrune ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais le patron de Canal+ et de la LFP ont eu la même idée au même moment.

Canal+ ayant décidé de tourner le dos à la Ligue 1, les deux anciens partenaires vivent chacun de leur côté, mais les deux font le même constat, le piratage est désormais devenu un concurrent énorme. Tandis que la LFP est mise sous pression par DAZN pour que la lutte contre les diffuseurs illégaux s'intensifie, Canal+ constate également que la Ligue des champions, qu'elle a acheté très cher, la Formule 1 et le Top 14 font la joie de ceux qui font payer des abonnements à prix cassés.

Après avoir mené la bataille sur le front des sites pirates et des comptes sur les réseaux sociaux, la Ligue de Football Professionnel et Canal+ ont décidé de s'en prendre dorénavant aux services de VPN. Si dans l'absolu un VPN n'a rien d'illégal, il est clairement utilisé par des utilisateurs pour masquer son IP et donc son pays, permettant ainsi de faire croire que vous êtes en Suisse, au Japon ou ailleurs sur la planète. Pour Canal+ et la LFP, les sociétés de VPN doivent désormais faire preuve de vigilance et empêcher l'accès aux sites illégaux bloqués en France.

Canal+ et la LFP espèrent une victoire de plus

Marc Rees, journaliste pour L'Informé, précise qu'il y a quelques semaines, la chaîne cryptée et la Ligue de football ont assigné les principales sociétés de VPN devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elles coupent immédiatement cette possibilité à leurs clients, une étude ayant démontré que 57% des pirates passaient par un VPN. « Selon les vœux de la chaîne et de la ligue, les fournisseurs de VPN doivent bloquer ces services durant tout le calendrier des matchs respectifs des compétitions, soit jusqu’au 25 juin 2025 pour la Premier League, le 28 juin pour le Top 14 et le 31 mai 2025 pour la Ligue des champions. Pour la LFP, ces mesures doivent s’étendre jusqu’au 25 mai 2025 », précise notre confrère. Seul problème, mais de taille, une éventuelle décision ne sera pas prise avant plusieurs mois. Mais du côté de Canal+ et la LFP, on pense que même si ce ne sera pas pour cette saison, une victoire en justice sera bénéfique pour la saison prochaine.