Canal+ et la L1, Labrune propose sa démission ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que la LFP et DAZN ont repris le chemin des négociations après un énorme coup de chaud, Vincent Labrune contre-attaque. Le président de la Ligue de Football Professionnel affirme avoir tout faire pour tenter de faire revenir Canal+.

Depuis 24 heures, les 18 clubs de Ligue 1 respirent mieux puisque DAZN a finalement versé à la LFP ce que le diffuseur devait, le groupe anglais préférant éviter le rendez-vous au tribunal prévu ce vendredi. Désormais, après une réunion du conseil d'administration un peu plus apaisé, et loin du cirque de l'été dernier dont on a vu des extraits sur France 2, les discussions vont reprendre plus calmement.

C'est l'occasion pour Vincent Labrune, objet de vives critiques, de s'exprimer très longuement dans les colonnes de L'Equipe. Pour le président de la Ligue de Football Professionnel, accusé par certains d'être le valet de Nasser Al-Khelaifi, l'heure est venue de répondre aux critiques. Et l'ancien patron de l'OM parle notamment du fantasme de tous, à savoir le retour de Canal+ comme diffuseur du championnat de France de Ligue 1.

Canal+ de retour en Ligue 1, c'est pas demain la veille ?

Tandis que DAZN et Beinsports ont acheté les droits de la Ligue 1 l'été dernier, après bien des débats et des manigances, Vincent Labrune révèle ce vendredi qu'à un moment des négociations, il a proposé à céder sa place à la présidence de la LFP si cela pouvait permettre à Canal+ de faire une vraie belle offre. « Comme tous les acteurs du foot, je déplore le refus de Canal+ de participer à nos derniers appels d'offres. Personnellement, j'ai tout essayé pour les mettre autour de la table (...) Si demain, Canal+ souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas souhaité le faire et on ne peut pas les forcer. Sans trahir de secret, j'ai fait passer le message à Canal+, dès le mois de mai dernier, que si c'était moi le problème, j'étais prêt à me retirer pour favoriser leur arrivée au juste prix. Ce n'est pas le retour que j'ai eu. En aucun cas, je ne dois être un frein à quoi que ce soit », prévient le président de la Ligue de Football Profession.

TV : DAZN a payé, victoire pour la LFP ! https://t.co/74WgBFGTDM — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2025

Un message qui n'a visiblement pas incité Canal+ à sortir du bois, la chaîne du groupe Bolloré ayant fait all in sur la Ligue des champions et l'Europa League. Avec 480 millions d'euros versés chaque année à l'UEFA pour l'acquisition des coupes européennes, C+ a confirmé que le football était toujours un produit premium, mais plus la Ligue 1. Et même le départ de Vincent Labrune ne semble plus en mesure de convaincre Maxime Saada, le grand patron de Canal+, de revenir à la table des négociations.