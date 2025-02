Canal+ de retour en Ligue 1, il y a une solution

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les problèmes entre DAZN et la Ligue 1 s'éternisent, et désormais tout le monde espère que Canal+ fera un geste pour aider le championnat de France à s'en sortir.

Le nom de Canal+ fait rêver non seulement les amateurs de football, mais également les dirigeants de Ligue 1. Depuis des mois, ces derniers espèrent que Maxime Saada, le patron de la chaîne du groupe Bolloré fera un geste de bonne volonté, même si la gestion d'une telle chaîne n'est pas celle d'une association caritative. A l'heure où le groupe Canal+ a déboursé 480 millions d'euros par an pour s'offrir la totalité de la Ligue des champions, il semble illusoire qu'il dépensera autant ou presque pour le championnat de France de Ligue 1. Mais, dans la situation actuelle, il y a probablement une solution à trouver, et c'est ce que pense Pierre Ménès. L'ancien consultant vedette de la chaîne cryptée estime que le retour de Canal+ est possible et surtout souhaitable pour améliorer la qualité des diffusions de la Ligue 1.

Canal+ et la Ligue 1 doivent négocier mieux que cela

Dans son émission sur Youtube, Pierre Ménès pense que tout est possible dans la mesure où la Ligue 1 doit comprendre que Canal+ ne sera pas l'unique moyen de financer les droits de diffusion. Et l'ancien journaliste d'en profiter pour mettre un gros tacle à DAZN. « Il faut remettre Canal+ dans la boucle, mais ne pas lui faire endosser l’intégralité du financement du football. Il y a des gens qui doivent pouvoir trouver une formule qui pourrait permettre à Canal+ de revenir dans le game, surtout parce que le marque la plus forte de C+ dans le foot, c’est la compétence de ses journalistes et de ses consultants. Entre les consultants et les journalistes de DAZN et ceux de Canal+, excusez-moi de dire qu’il n’y a pas photo un quart de seconde. Mais oui faire revenir Canal, c’est une solution à creuser », a confié Pierre Ménès.