Canal+ contre Ligue 1+, Pierre Ménès est triste

A moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1 et des débuts de Ligue 1+, Canal+ a décidé de diffuser en clair Liverpool-Bournemouth, premier match de la saison de Premier League, affiche qui sera directement en concurrence avec Rennes-OM, qui lance la saison de L1. Pour Pierre Ménès, cette attitude n'est pas glorieuse.

On savait que Maxime Saada était clairement remontée contre la Ligue de Football Professionnel, mais on ne doutait pas que le patron de Canal+ était aussi déterminé à ennuyer les 18 clubs de Ligue 1. Car en décidant de donner en clair la première rencontre du championnat d'Angleterre entre Liverpool et Bournemouth le vendredi 15 août, le boss de C+ était bien conscient qu'il ne rendait pas service à Ligue 1+, la nouvelle chaîne qui le même soir se lancera avec la diffusion de l'affiche Rennes-OM. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès, ancien consultant vedette de Canal+, avoue sa désolation face à l'attitude de la chaîne du groupe Bolloré et regrette cette concurrence brutale pour le championnat de France.

Canal+ veut la peau de Ligue 1+ ?

Pierre Ménès a du mal à comprendre le comportement de son ancien employeur. « Ce qui est un peu dégueulasse, c’est de mettre un match de Premier League en clair. Je veux bien que l’excuse ce soit l’hommage à Diogo Jota, mais quand même ce n’est pas cool de mettre cela en frontal par rapport au premier match de la saison sur Ligue 1+. De la part de Canal+, cela fait gagne-petit, cela fait petite vengeance à deux balles. Je trouve cela extrêmement décevant. J’ai très souvent pris la défense de Canal dans les dossiers concernant la LFP et la manière dégueulasse dont la Ligue avait traité Canal+, mais quand Canal se conduit comme cela, ce n’est pas la LFP qu’ils attaquent, c’est la Ligue 1, les clubs, les emplois qui vont avec et je trouve que cela n’est vraiment pas terrible », confie Pierre Ménès.