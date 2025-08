TV ‍: Canal+ pourrit officiellement le lancement de Ligue1+

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ligue1+ diffusera le 15 août le premier match de son histoire avec la première journée de Ligue 1 entre l’OM et Rennes. Une affiche qui sera en concurrence avec Liverpool-Bournemouth, que Canal+ proposera en clair.

Les relations sont plus froides que jamais entre la Ligue Professionnel et le duo composé de Canal+ et BeInSports. Les derniers épisodes n’ont pas apaisé les tensions, bien au contraire. Le diffuseur qatari est révolté par les conditions qui lui sont imposées par la Ligue 1 pour le choix de son affiche et dans ce dossier, Canal+ vole au secours de son partenaire historique. La chaîne cryptée est d’autant plus soudée avec BeInSports qu’elle regrette amèrement de ne pas avoir trouvé d’accord avec Nicolas de Tavernost pour la distribution exclusive de Ligue1+. Par conséquent, la guerre continue entre la LFP et la chaîne de Vincent Bolloré. Une décision terrible pour le lancement de la chaîne de la Ligue de Football Professionnel a par ailleurs été officialisée par Canal+ ces dernières heures.

Le nouveau coup tordu de Canal+ à Ligue1+

Dans un communiqué de presse, la chaîne dont Maxime Saada est le président a révélé que le match de Premier League opposant Liverpool à Bournemouth le vendredi 15 août, soit le jour de Rennes-OM, premier match de l’histoire de la chaîne Ligue1+ sera proposé en clair. Forcément un coup dur pour le grand lancement de la chaîne éditée par la LFP, qui va se retrouver avec une forte concurrence avec dans le même temps une affiche de Premier League proposée gratuitement par Canal+. Un coup évidemment calculé et sans doute volontaire de la part de Maxime Saada pour continuer à faire de l’ombre au championnat de France. Notons que Ligue1+ proposera ce même week-end le match du dimanche soir entre Nantes et le PSG en clair. Il faudra en revanche payer et être abonné pour suivre l’affiche entre Rennes et l’OM le vendredi soir. Pour rappel, la campagne d’abonnement à Ligue1+ sera lancée le 11 août.