« ‍Canal+ c'est Bolloré et plus Biétry ‍», panique en Ligue 1

Par Claude Dautel

A l'image de Bruno Genesio, ils sont nombreux à penser que la Ligue 1 devrait renouer le contact avec Canal+. Mais c'est vite tourner le dos à la réalité, à savoir que la chaîne cryptée n'est plus la même.

« L’erreur de départ, c'est de casser la relation avec Canal+. Sans faire de campagne publicitaire pour les uns ou pour les autres mais pour moi, le foot, c'était Canal+. Les premiers matches que j'ai vus, c'était Canal avec Charles Biétry et Michel Denisot aux commentaires. » Vendredi, l'entraîneur de Lille a fait part de sa nostalgie de l'époque où Canal+ diffusait la Ligue 1, au moment où DAZN traîne les pieds à payer les droits TV.

Nombreux sont ceux qui pensent que le retour du diffuseur historique du championnat de France est la seule solution pour ramener les comptes dans le vert, alors même que la chaîne cryptée a misé une montagne d'argent sur la Ligue des champions et que les dirigeants de C+ ont plusieurs fois dit qu'ils n'avaient plus besoin de la Ligue 1. Cette nostalgie ,et surtout ce fantasme d'un chèque XXL donné par Canal+, ne sont plus d'actualité, contestent plusieurs observateurs.

Canal+ c'est plus Canal+

28 euros par mois, la nouvelle idée folle de la Ligue 1 https://t.co/kkTMPW1fH9 — Foot01.com (@Foot01_com) February 15, 2025

Dans L'Equipe du Soir, Nabil Djellit a clairement mis l'église au milieu du village. « Canal+ ne mettra de toute façon le même argent qu’il y a quelques années, il y a une forme de fantasmagorie là-dessus », a fait remarquer le journaliste du quotidien sportif, bientôt rejoint Pia Clemens. « Le Canal+ de Michel Denisot et Charles Biétry n’existe plus. Canal+ aujourd’hui c’est Bolloré, il ne faut pas l’oublier parce que là, on fantasme tous sur notre Canal+ de rêve, qu’on adorait avec Nulle part ailleurs et compagnie, mais là, on n’est plus sur les mêmes prioritaires, même si leur service de sport est toujours très bon », a lancé la journaliste de Radio France Paris. Une opinion soutenue par Hugo Guillemet qui a évoqué le « Canal+ d’Hanouna », ce qui dans sa bouche n'est pas un compliment.