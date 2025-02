28 euros par mois, la nouvelle idée folle de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

DAZN et la Ligue de Football Professionnel sont en pleine crise et si une solution ne pouvait être trouvée, alors la LFP pourrait bien décider de lancer son propre média pour diffuser la Ligue 1.

DAZN pourrait avoir atteint le point de non-retour. Le média anglais, qui diffuse la Ligue 1 depuis le début de la saison, n'est plus très chaud à l'idée de régler ses paiements à la Ligue de Football Professionnel. La raison ? DAZN n'est pas du tout dans ses chiffres prévus et peste contre l'attitude de la LFP et des clubs français, qui n'aident pas assez pour lutter contre le piratage selon la chaine. La crise est profonde et compte tenu de la situation, la LFP pourrait bien décider de lancer sa propre chaine, comme cela avait déjà été annoncé au printemps dernier. Mais alors dans quelles conditions et à quel prix ? Certaines idées remontent à la surface et il n'est pas vraiment évident qu'elles seront accueillies favorablement par les amateurs de football et de Ligie 1, notamment sur le plan tarifaire.

Une solution trouvée ?

Selon les informations de L'Equipe, les fans et observateurs de football français devront encore une fois passer à la caisse si un tel scénario se produisait, mais avec plus de services : « Au vu de l'état du marché et des échecs successifs de tous ceux qui acquièrent la L1, la LFP aurait d'immenses difficultés à relancer un appel d'offres en espérant obtenir une somme décente. Dès lors, elle n'aurait sans doute pas d'autre solution que de relancer son projet de chaîne, une option appréciée au printemps dernier avant que les présidents de club, inquiets pour leur trésorerie, optent finalement pour DAZN et des recettes supposées garanties.

Mis en veille, ce projet n'est pas mort. Avant l'été, il était porté par les équipes de LFP Media, la filiale commerciale de la LFP. L'idée était d'associer cette chaîne Ligue 1 à la plateforme Max de Warner Bros Discovery, lancée en France le 11 juin. Outre 100 % des matches de l'élite, l'abonné à cette offre couplée « L1 Max », qui aurait été commercialisée 27,99 € par mois, aurait donc aussi accès à une offre de films, séries et documentaires. (...) Cette offre couplée devait être distribuée auprès de tous les opérateurs. Lorsqu'il leur a été annoncé que cette solution n'était finalement pas retenue, les dirigeants de Discovery ont indiqué qu'ils étaient toujours intéressés si le train repassait un peu plus tard ».

Reste à savoir si cela trouverait succès auprès du public, très exigeant après les récents fiascos, surtout à un tarif aussi conséquent. DAZN n'a actuellement que 500 000 abonnés. Bien loin des 1 500 000 espérés... Et les explications sont aussi cohérentes que nombreuses.