Business : L’OM mis KO par le PSG et l'OL dans ce classement en or

Cette période de creux sportif lié à la pandémie du coronavirus est l’occasion pour le PSG, l’OM, l’OL et les autres clubs de Ligue 1 de se pencher dès maintenant sur le prochain mercato.

L’annulation temporaire des compétitions pourrait avoir un impact sur les dates d’ouverture et de fermeture du mercato estival mais en attendant d’en savoir plus, les gros clubs européens et français font comme si de rien était en préparant leur mercato. Et pour connaître la capacité d’investissement d’un club, il est toujours intéressant de savoir quelle est la valeur actuelle de son effectif. C’est sur cela que s’est penché l'Observatoire du Football (CIES) dans une lettre publiée en ce début de semaine. A l’échelle mondiale, c’est Liverpool qui détient actuellement l’effectif le mieux valorisé (1,4 milliard d’euro) devant Manchester City (1,3), le Real Madrid (1,1) et Chelsea (1,008).

Sans aucune surprise, c’est le Paris Saint-Germain, septième effectif le mieux valorisé du monde, qui est le premier club français avec un effectif valorisé à hauteur de 979 ME. Peu de surprise également concernant le deuxième club de l’Hexagone avec l’Olympique Lyonnais (20e mondial), dont l’effectif est valorisé à hauteur de 532 ME. Suivent ensuite Lille avec 399 ME (26e mondial), Monaco avec 319 ME (36e mondial), Rennes avec 267 ME (43e mondial) et enfin l’Olympique de Marseille, clairement à la traîne à l’échelle nationale avec seulement 256 ME (54e position à l’échelle mondiale). A titre de comparaison, et cela n’est pas rassurant pour l’écurie de Jacques-Henri Eyraud, l’Olympique de Marseille se classe derrière des équipes très mal classées de Premier League comme Southampton et Newcastle… Cela démontre au moins que l’OM a du pain sur la planche pour se refaire une place parmi le gratin européen.