OM : Thauvin vendu une fortune, Eyraud peut oublier !

Dans : OM.

Après six mois d’absence, Florian Thauvin a effectué son retour à la compétition la semaine dernière à l’occasion du match entre l’OM et Amiens.

Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui va pouvoir compter sur son international français pour la fin du championnat. Sportivement, l’Olympique de Marseille s’en est parfaitement tiré sans son meilleur joueur puisque les coéquipiers de Steve Mandanda sont deuxièmes. En revanche, la longue absence de Florian Thauvin risque d’avoir de grosses conséquences pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt au mercato. Correspondant de RMC à Marseille, Florent Germain estime que la blessure de Florian Thauvin est arrivée au pire moment pour l’OM puisque désormais, il va être délicat de vendre le champion du monde à prix d’or cet été.

Et quand on sait que Florian Thauvin sera en fin de contrat en juin 2021, cela est forcément problématique. « Dans l’entourage de Thauvin on estime que son cas personnel a été très mal géré par la direction. La blessure est venue au pire des moments parce que ça va être compliqué de vendre Thauvin à un bon prix cet été. Pas sûr en plus, s’il y a une Ligue des champions, que lui n’ait pas envie de terminer son aventure marseillaise sur une Ligue des champions et donc partir libre en juin 2021 » a indiqué le journaliste, pour qui il est évident que l’Olympique de Marseille aura fort à faire pour vendre Thauvin au prix fort ou pour le prolonger. Dans le clan du joueur en revanche, on ne ferme désormais plus la porte à un départ libre de tout contrat en juin 2021. Ce qui serait absolument catastrophique pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta au vu des finances de l’Olympique de Marseille…