Ligue 1

Brest - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 113 mai , 18:10
parEric Bethsy
0
Brest : Coudert - Lala, Le Guen, Junior Diaz, Guindo - Magnetti, Chotard - Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe - Ajorque.
Strasbourg : Penders – Doué, Omobamidele, Doukouré, Ouattara - El Mourabet, Barco – Diego Moreira, Nanasi, Godo – Enciso.
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De toute manière si mac court narrive plus a suivre ca sert a rien qu'il continu il faut avoir les moyens de ses ambitions un club ca coûte des ronds faut entretenir la machine chaque saison pour pas être largué tu peux te dire je laisse le club en auto gestion et je vise le podium ca cest impossible

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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