Brest - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Et Pourquoi ! C'est là que les supporters doivent montrer leur attachement à leur club . Regardez le changement chez les supporters parisiens : qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ils chantent et encouragent leur équipe . C'est ça le sport .
D’emblée et Kvara, c’est un régal … 🥳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Tout à fait !... le Qatar tue le Football Français avec Nasser qui règne sur la Ligue 1 avec toutes les institutions du Football Français à ses pieds.
Baracacolac, il faut le vendre cet été , il n’y est plus du tout, pfff… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
De toute manière si mac court narrive plus a suivre ca sert a rien qu'il continu il faut avoir les moyens de ses ambitions un club ca coûte des ronds faut entretenir la machine chaque saison pour pas être largué tu peux te dire je laisse le club en auto gestion et je vise le podium ca cest impossible
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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