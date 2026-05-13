Brest - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

De toute manière si mac court narrive plus a suivre ca sert a rien qu'il continu il faut avoir les moyens de ses ambitions un club ca coûte des ronds faut entretenir la machine chaque saison pour pas être largué tu peux te dire je laisse le club en auto gestion et je vise le podium ca cest impossible