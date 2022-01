Brest stoppe la remontée du LOSC

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

22e journée de Ligue 1

Stade Francis-Le Blé

Le Stade Brestois bat le LOSC 2-0

Buts pour le Stade Brestois : Djalo (3e, csc), Mounié (90e+5)

Après neuf matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1, le LOSC a finalement chuté à Brest (2-0) ce samedi. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait preuve d’inefficacité dans la surface adverse, mais aussi de malchance devant leur propre cage. Car dès l’entame de cette rencontre ouverte, Djalo (1-0, 3e) poussait le ballon au fond de ses filets, après un centre de Pierre-Gabriel.

Lille ne tardait pas à pousser pour égaliser le plus vite possible. Mais tour à tour, David, Yilmaz et Djalo manquaient leurs occasions, notamment à cause du gardien Bizot héroïque ! Brest rentrait ainsi au vestiaire avec l’avantage sans même avoir cadré ne serait-ce qu’un tir. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Faivre obliger le portier Grbic à se détendre.

Ben Arfa neutralisé par Bizot !

De l’autre côté, son homologue Bizot était moins sollicité qu’en première période. Mais devait tout de même sortir le grand jeu pour empêcher la recrue Ben Arfa d’égaliser pour sa première apparition ! Peut-être le tournant du match car quelques minutes plus tard, Mounié (2-0, 90e+5) tuait le suspense sur une penalty concédé par Celik sur Honorat. Fin de série pour le LOSC, qui risque de retrouver la deuxième partie de tableau à la fin du week-end.