ICONSPORT_260406_0420

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Ligue 125 oct. , 18:20
parCorentin Facy
4
Scène inattendue au stade Francis-le-Blé ce samedi après-midi puisque Jérémie Pignard et ses assistants ont mis près de 10 minutes avant d'accorder un penalty pourtant évident pour Brest.
Penalty ou pas ? Cette question se pose tous les week-ends sur les terrains de Ligue 1 et désormais, les arbitres bénéficient de la VAR pour les aider et pour faciliter leurs décisions. Mais tout était à priori compliqué pour Jérémie Pignard ce samedi lors de Brest-PSG. Malgré une main évidente de Kang-in Lee, l'arbitre de la rencontre et ses assistants au VAR ont mis près de 10 minutes avant de rendre leur verdict.
Une attente interminable pour les joueurs et les supporters avec en plus quelques rebondissements. En effet, M.Pignard avait d'abord fait savoir qu'il n'y avait pas main... avant d'être rappelé une seconde fois, d'aller voir les images et de siffler penalty. Un penalty totalement raté par Romain Del Castillo, lequel a glissé et a tiré au-dessus. Tout ça pour ça...

Ligue 1

25 octobre 2025 à 17:00
Brest
0
3
Match terminé
Paris Saint Germain
Hakimi Mouh29'Hakimi Mouh39'Doue90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
90
ENTRE
T. Zogbe
BrestBrest
SORT
R. Del Castillo
BrestBrest
Remplacement
79
ENTRE
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
D. Guindo
BrestBrest
SORT
B. Locko
BrestBrest
Voir Les Détails Complets Du Match
4
Derniers commentaires

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Pour finalement le siffler comme d'hab...

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
O. Marseille
18860221714
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading