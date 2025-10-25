Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Scène inattendue au stade Francis-le-Blé ce samedi après-midi puisque Jérémie Pignard et ses assistants ont mis près de 10 minutes avant d'accorder un penalty pourtant évident pour Brest.

Penalty ou pas ? Cette question se pose tous les week-ends sur les terrains de Ligue 1 et désormais, les arbitres bénéficient de la VAR pour les aider et pour faciliter leurs décisions. Mais tout était à priori compliqué pour Jérémie Pignard ce samedi lors de Brest-PSG . Malgré une main évidente de Kang-in Lee, l'arbitre de la rencontre et ses assistants au VAR ont mis près de 10 minutes avant de rendre leur verdict.

Une attente interminable pour les joueurs et les supporters avec en plus quelques rebondissements. En effet, M.Pignard avait d'abord fait savoir qu'il n'y avait pas main... avant d'être rappelé une seconde fois, d'aller voir les images et de siffler penalty. Un penalty totalement raté par Romain Del Castillo, lequel a glissé et a tiré au-dessus. Tout ça pour ça...