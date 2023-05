Brest maintenu en Ligue 1, Strasbourg manque le coche

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le Stade Brestois conserve sa place en Ligue 1à la faveur de sa victoire arrachée contre Clermont (2-1). C’est le grand enseignement en ce qui concerne le bas du tableau dans cette 36e journée, sachant que Strasbourg n’a pas pu imiter Brest pour le maintien.

Troyes - Strasbourg 1-1

Brest - Clermont 2-1

Nice - Toulouse 0-0

Reims - Angers 2-2

Habituel rendez-vous des matchs pour le maintien, le multiplex du dimanche après-midi a permis à Brest de sauver officiellement sa peau en Ligue 1. Les Bretons étaient pourtant menés à domicile par Clermont, mais ils ont remonté le score pour s’imposer 2-1 dans unefin de match qui a failli tourner en bagarre générale. Ils ne peuvent plus être rejoints par le FC Nantes, et resteront donc en Ligue 1.

Strasbourg avait aussi une énorme opportunité de se sauver après une saison compliquée. Mais au cours d’un match fou, Troyes n’a rien lâché malgré sa relégation assurée. Les Aubois étaient menés 1-0, et se sont retrouvés à 10, avant de voir Strasbourg craquer avec un rouge et un but encaissé sur coup-franc, par Rony Lopes, dans la foulée. Le match nul ne leur permet pas de rester officiellement en Ligue 1, puisqu’il faut encore un point sur les deux derniers matchs pour cela.

Dans les matchs sans enjeu, Angers n’a rien donné à Reims, revenant deux fois au score pour aller chercher le nul 2-2. Triste nul par contre à Nice, où Toulouse est allé prendre un point dans un match sans but (0-0).