Biereth victime d'une terrible injustice, honte pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco a eu le nez fin cet hiver en recrutant Mika Biereth en provenance de Sturm Graz. Le Danois se régale en Ligue 1 et empile les buts. Mais pas assez pour certains...

A Monaco, la récente arrivée de Mika Biereth a fait un bien fou. L'attaquant danois n'a pas mis beaucoup de temps pour s'adapter au football français. L'ancien de Sturm Graz a déjà planté à 10 reprises en Ligue 1 depuis sa signature dans la Principauté. Parmi ses 10 buts, trois triplés retentissants. Mais apparemment, son bilan n'est pas encore assez satisfaisant pour être parmi les trois nommés pour remporter le trophée UNFP du joueur du mois de février 2025. De quoi plus qu'agacer les fans et observateurs du football français, qui ne comprennent pas très bien comment Mika Biereth a pu être oublié pour la distinction.

Biereth oublié, personne ne comprend

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Trophées UNFP (@tropheesunfp)

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, nombreux ont en effet été les internautes à pester et soutenir le joueur danois. On pouvait notamment voir via X : « Pareil pour Tolisso qui enchaîne 1 but par match alors que c'est un milieu... Bref tout pour Paris et Marseille. Pour moi, ça devait être Dembelé - Biereth - Tolisso » ; « Il aurait dû être nommé et même être premier. Deuxième Dembelé et troisième Gouiri ou Tolisso » ; « Encore une preuve du ridicule de ces récompenses !! » ou encore « Faut arrêter ces nominations type Oscars, Ballon d’Or, Joueur du mois etc, être fier de soi, faire son taf et le sourire des fans c’est tout ce qui compte ». Pour rappel, les trois joueurs qui sont choisis le sont par l’UNFP et les rédactions impliquées dans le processus de désignation. Ensuite, les noms sont soumis au vote du grand public qui a une semaine pour voter via processus électronique. Mika Biereth va devoir continuer sur sa lancée pour espérer figurer parmi les trois prochains joueurs choisis pour le mois de mars. Concernant le mois de février, le meilleur joueur sera soit Ousmane Dembélé, soit Amine Gouiri, soit Achraf Hakimi.