Bamba Dieng s’envole, l’OM fait la grosse opération !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A la Meinau, Marseille bat Strasbourg 2-0

Buts pour l’OM : Dieng (63e) et Caleta-Car (82e)

Dans une rencontre qui a mis très longtemps à décoller, l’OM a réussi le gros coup de la journée en tête du classement en s’imposant 2-0 à Strasbourg.

Le seul but de Bamba Dieng, titulaire surprise au coup d’envoi, a permis aux Olympiens d’aller chercher trois points précieux en Alsace. Après une première période très calme, le Sénégalais, qui a tout récemment prolongé à l’OM, s’est envolé pour effectuer une reprise acrobatique et ouvrir le score sur un centre de Luis Henrique (0-1, 63e). Strasbourg réagissait et Pau Lopez se montrait vigilant sur plusieurs ballons chauds. La fin de match était échevelée, et cela permettait à l’OM de se mettre à l’abri, avec un coup de tête de Caleta-Car sur un corner de Payet (0-2, 82e).