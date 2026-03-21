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Auxerre - Brest : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 121 mars , 18:13
parEric Bethsy
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Auxerre : Léon - Sy, Diomandé, Okoh, Mensah - Owusu, Danois - Faivre, Namaso, Oppegård - Sinayoko.
Brest : Coudert - Lala, Diaz, Coulibaly, Guindo - Magnetti, Chotard - Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe - Labeau Lascary.
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ouin ouin

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3626106103436-2
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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