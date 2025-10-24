ICONSPORT_272982_0444

Au-dessus de l’OM et du PSG, Strasbourg bluffe l’OL

Ligue 124 oct. , 17:06
parGuillaume Conte
L'OL se rend à Strasbourg pour le choc du dimanche soir. Et les Lyonnais l'assurent, c'est bien un ténor de la Ligue 1 qu'ils affronteront à cette occasion. 
Le calendrier s’accélère pour l’Olympique Lyonnais qui continue de garder le rythme en Coupe d’Europe, mais perd pied en championnat. Et cela tombe mal, c’est une équipe de Strasbourg qui lutte clairement pour les premières places qui se présente ce dimanche. Même si les Alsaciens ont été très décevants contre les Polonais du Jagiellonia Białystok (match nul 1-1), ils ont réussi à enchainer une victoire 5-0 face à Angers et nul solide au Parc des Princes contre le PSG (3-3). 
Un état de forme qui impressionne l’Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca a tenu à souligner ce vendredi en conférence de presse qu’il n’y avait pas de potion magique au Racing, mais bien de gros investissements financiers qui font forcément de Strasbourg un gros bras du championnat, avec des moyens économiques de premier plan. 
« C’est une des équipes les plus fortes du championnat, qui a fait les plus grands investissements cet été, plus que PSG et Marseille. Ils ont la possibilité de changer toute leur équipe en Ligue Conférence. Ce sera difficile, contre une équipe qui a beaucoup de qualités, et qui a fait un beau match contre Paris », a livré l’entraineur portugais de l’OL. 
Une référence à l’été agité du côte de la Meinau, où une quinzaine de joueurs est arrivée, pour un montant total dépensé de 111 millions d’euros. Dans un championnat où de nombreux clubs comptent leurs sous, cela a en effet permis de faire changer de dimension le club du Grand Est, qui se dit que cela pourrait être la bonne année pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Même si cela pourrait donner de sacrés maux de têtes aux propriétaires, qui espèrent bien jouer cette compétition avec Chelsea, le club principal de BlueCo. 

26 octobre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Strasbourg
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading