Attaqué par la LFP et le PSG, Tebas ouvre ses livres de comptes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Grand agitateur du football espagnol, Javier Tebas a été soudainement pris pour cible par la LFP et le PSG.

Dans une attaque visiblement concertée, la Ligue puis le club de la capitale ont dénoncé les paroles toujours aussi agressives du président de la LFP espagnole à l’encontre du Paris SG. C’est la façon de fonctionner et le financement du club parisien qui est dans le viseur de Javier Tebas, qui a souvent dénoncé ces clubs-états et la mansuétude avec laquelle les instances le laissent agir. Cela était valable pour l’UEFA, mais la LFP et sa DNCG sont également dans le viseur du dirigeant espagnol. Le Paris SG a donc décidé de frapper fort. « Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l’État », a notamment fait savoir le club de la capitale. De son côté, Javier Tebas s’est contenté d’une réponse moins savoureuse que par le passé, sentant peut-être qu’il avait réussi à agacer pas mal de monde, même si généralement cela ne le dérange pas plus que cela.

Nuestro control económico funciona perfectamente. Invito @LFPfr y a @PSG_inside a visitarnos para que constaten que los ratios de endeudamiento de nuestros clubes son los más sostenibles de Europa, y tambien el informe del @PSG_inside 🤝🤝



https://t.co/wOyXnzWa2Q vía @lequipe — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 8, 2021

« Notre contrôle économique fonctionne parfaitement. J’invite le PSG et la LFP à nous rendre visite pour vérifier que les taux d’endettement de nos clubs sont les plus soutenables d’Europe », a notamment fait savoir Javier Tebas, qui invite donc ses détracteurs à plonger dans ses comptes. La bataille devrait en rester là, même si la LFP et le PSG ont pu donner le fond de leur pensée sur le système espagnol qui n’est pas vraiment un modèle en ce qui concerne son modèle économique et la gestion de ses revenus dans les années récentes.