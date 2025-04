ASSE-OL ‍: Une opportunité en or pour Bruno Retailleau

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Avec les évènements de ce week-end, et notamment à ASSE-OL, les dissolutions des groupes de supporters vont être remises sur le devant de la scène par le gouvernement.

Une nouvelle fois, en Ligue 1, des scènes inadmissibles ont eu lieu. Des bagarres entre supporters se sont déroulées dans la ville de Brest en marge du match entre l’équipe locale et le RC Lens. Et à Saint-Etienne, dans le bouillant derby contre l’Olympique Lyonnais, la rencontre a été interrompue en raison d’un projectile reçu par l’arbitre de touche sur la tête, lancé depuis les tribunes. Des comportements qui ternissent l’image du football, et font aussi beaucoup de mal aux supporters. Ces derniers sont déjà dans le viseur du gouvernement du ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, qui avait menacé en début d’année de fermer plusieurs associations de supporters. Finalement, il n’y en a qu’une, quasiment inactive au Paris FC, qui a été dissolue.

Mais les évènements de ce week-end représentent une pièce en faveur du gouvernement qui souhaite s’attaquer à ce problème de fonds, qui mobilise les forces de l’ordre, créé des dégâts financiers et menace parfois la sécurité sur l’ordre public. Les fans de l’ASSE sont notamment visés, avec les Green Angels et les Matic Fans directement menacés de dissolution. Cela s’était calmé récemment, mais le dossier va pouvoir se retrouver à nouveau en haut de la pile selon Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football interrogé par Le Parisien à ce sujet.

Ils doivent en subir les conséquences

« Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut plus accepter ces comportements d’un autre âge. Vous l’avez vu, une dissolution a été prononcée récemment du côté du Paris FC. D’autres groupes de supporters sont en « période d’observation ». Je salue cette mise sous surveillance. Il appartiendra à l’État de trancher et de dire si ces collectifs ont des comportements responsables. Il faut de la volonté, je l’ai. Et il faut de moyens, nous sommes en train de les proposer avec les pouvoirs publics. Cette lutte, on va la gagner. Du moins, on s’en donne les moyens. Effectivement, l’axe principal c’est la sanction individuelle. Mais il ne faut se fermer aucune porte, on l’a vu avec certaines dissolutions. Les supporters qui agissent de manière irresponsable doivent en subir les conséquences », a prévenu Philippe Diallo, pour qui ces agissements, même s’ils ne sont pas d’un membre direct de l’un des groupes suivis, n’aide clairement pas les autorités à considérer les groupes de supporters comme des éléments positifs pour le football.