ASSE ‍: L'agresseur interpellé, son profil en dit long

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain du grave incident intervenu pendant le match ASSE-OL, et qui a abouti à l'interruption du derby durant 40 minutes, on en sait plus sur l'auteur des faits et sur la manière dont cela s'est déroulé.

Arbitre assistant de François Letexier, Mehdi Rahmouni se souviendra longtemps du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, mais hélas pas pour de bonnes raisons. C'est en effet lui qui a été la cible d'un supporter stéphanois, lequel lui a lancé une pièce de monnaie en pleine tête juste avant la fin de la première période. On le sait désormais, l'auteur des faits, repéré par la vidéosurveillance du stade Geoffroy-Guichard, a été interpellé dès sa sortie du Chaudron et placé en garde à vue dans les locaux de la police. Ce lundi, les autorités en ont dit plus sur celui qui est soupçonné d'avoir blessé l'arbitre de touche, aux pieds du duquel on a retrouvé plusieurs autres pièces.

L'ASSE sera sans pitié

Dans un premier temps, il a été confirmé qu'aussi aberrant que cela soit, c'est bien un supporter des Verts, habitant à Saint-Etienne, qui a visé l'arbitre, même si selon certaines sources, il aurait voulu toucher un joueur de l'OL, mais se serait raté. Agé de 28 ans, l'individu interpellé n'est membre d'aucune association officielle de supporters de l'AS Saint-Etienne, même s'il était installé dans la Tribune Nord de Geoffroy-Guichard, là où sont installés les Magic Fans. Une association qui a récemment été menacée de dissolution par le ministre de l'Intérieur, mais qui n'a rien à se reprocher dans cette histoire.

Prison pour le supporter des Verts ?

L'auteur des faits risque jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende suite à son geste, lequel va lui valoir en plus une interdiction de stade, l'AS Saint-Etienne ayant également décidé de porter plainte contre lui. Car le club du Forez risque gros dans ce dossier, la perte d'un ou plusieurs points étant même possible, ce qui serait une catastrophe dans la course au maintien. On devrait en savoir plus dès mercredi, date de la prochaine commission de discipline de la LFP.

De son côté, la ministre des Sports a également fait part de sa colère. « Ces comportements inadmissibles et ces actes de violence doivent être condamnés par tous ceux qui défendent le football et le supportérisme. Ceux qui les commettent devront en répondre devant la justice. Ils n’ont pas leur place dans nos stades, et tout doit être mis en œuvre afin qu’ils n’y aient plus accès », a prévenu Marie Barsacq.