ASSE-OL ‍: Letexier puni après le derby, pas son complice

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Pointé du doigt après son erreur sur le carton rouge annulé pour Lucas Stassin, François Letexier n'arbitrera pas ce week-end. Néanmoins, l'un de ses acolytes du derby ASSE-OL se voit confier un match important.

Un repos bien mérité pour François Letexier. Figure de proue de l'arbitrage français, le Breton a connu une semaine intense et agitée. En quelques jours, il a dirigé Real Madrid-Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions puis le derby rhônalpin Saint-Etienne-Lyon en Ligue 1. Deux matchs difficiles sur le papier et dans la réalité. Letexier n'a pas été impeccable à Madrid. La VAR l'a appelé pour siffler un penalty pour Arsenal qu'il n'avait pas vu. Puis, elle s'est opposée au penalty qu'il avait accordé au Real Madrid. En outre, il n'a pas expulsé Antonio Rudiger pour une vilaine semelle de l'Allemand dans le ventre de Lewis-Skelly. Mais, ce fut encore plus tendu pour lui à Geoffroy-Guichard.

Willy Delajod, de la VAR du derby à PSG-Nice

Après avoir initialement exclu Lucas Stassin pour une violente semelle sur Corentin Tolisso, François Letexier a annulé sa décision après consultation des images à la VAR. Une décision incompréhensible pour les Lyonnais ainsi que pour de nombreux observateurs. La direction technique de l'arbitrage de la FFF a confirmé qu'il ne fallait pas annuler le carton rouge pour l'attaquant belge des Verts. Lien de cause à effet ? François Letexier est exempté de match en Ligue 1 ce week-end. Ce n'est pas le cas de Willy Delajod, responsable de la VAR lors du derby, qui officiera lors de PSG-Nice vendredi soir.

M. Letexier n'officiera pas ce week-end. Un repos bien mérité. En revanche, c'est M. Delajod, responsable de la VAR lors de #ASSEOL et coupable de l'avoir appelé à tort, qui arbitrera #PSGOGCN. Lunaire. 🤡 pic.twitter.com/OjYPHFXFBO — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) April 22, 2025

Une décision qui ne sera pas appréciée des supporters lyonnais et qui est déjà critiquée par le journaliste Patrick Juillard. « M. Letexier n'officiera pas ce week-end. Un repos bien mérité. En revanche, c'est M. Delajod, responsable de la VAR lors de ASSE-OL et coupable de l'avoir appelé à tort, qui arbitrera PSG-OGCN. Lunaire », écrit notre confrère sur X. Principal responsable dimanche soir pour avoir appelé à tort l'arbitre central, M.Delajod sera particulièrement scruté sur la pelouse du Parc des Princes. Ce n'est pas la préparation optimale pour un match crucial dans la course à l'Europe avec Nice 5e du championnat et candidat sérieux pour se qualifier en Ligue des champions.