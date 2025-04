ASSE-OL ‍: Letexier et la VAR ont eu tort, le patron des arbitres l'avoue

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cela ne changera rien au résultat du match, mais ce lundi, la direction technique de l'arbitrage de la FFF a reconnu que François Letexier et la VAR s'étaient lourdement trompés en choisissant de ne pas expulser Lucas Stassin après son tacle sur Corentin Tolisso.

Dans la pratique, cela peut semble intéressant, depuis cette saison, la direction technique de l'arbitrage revient chaque semaine sur les décisions litigieuses intervenues lors des matchs de Ligue 1. Et ce lundi, la DTA s'est penchée sur le carton rouge transformé en carton jaune par François Letexier, après appel de la VAR, pour le buteur de l'AS Saint-Etienne lors du derby gagné par les Verts contre l'OL. Une décision qui a sidéré tout le monde, et qui a eu une conséquence énorme puisque Lucas Stassin a marqué un deuxième but en seconde période, alors qu'il n'aurait pas dû jouer. Et moins de 24 heures après cet incident, les patrons de l'arbitrage ont reconnu que François Letexier s'était trompé, mais qu'il avait été très mal conseillé par les arbitres en charge de l'outil vidéo.

La VAR a totalement trahi François Letexier

Dans un rapport, la direction technique de l'arbitrage de la FFF a décrypté ce qui a abouti à ce fiasco du meilleur sifflet français dans un match hautement important. « Ainsi, même si la description du geste du joueur stéphanois fournie par l'arbitre central à l'arbitre vidéo est imparfaite, l'envoi des images en bord de terrain n'était pas attendu car la décision de carton rouge pour faute grossière prise initialement par l'arbitre n'était clairement pas une 'erreur manifeste », fait déjà remarquer les responsables de l'arbitrage qui pointent directement du doigt la VAR. Et ce n'est pas fini.

Car du côté de la DTA, on estime qu'en plus la VAR n'a pas fourni les bonnes images du tacle de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso. « Face aux images, il aurait été souhaitable de proposer à l’arbitre d’autres angles de caméras (notamment celui de la caméra 'loupe gauche') qui auraient alors permis d'identifier avec davantage de précision la nature du geste et d'éviter que l'arbitre n'infirme sa décision initiale: le carton rouge n'avait donc pas vocation à être corrigé », précise l'autorité, qui estime que François Letexier a des circonstances atténuantes, même si c'est lui qui a pris la décision finale et ainsi changé le scénario du derby finalement gagné par l'AS Saint-Etienne grâce à un doublé de Lucas Stassin, lequel devait être expulsé dès la 27e minute.