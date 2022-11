ASM-OM : L’arbitre était Marseillais, Disasi disjoncte

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Axel Disasi, défenseur de Monaco, l'avait très mauvaise après la défaite contre l’OM (2-3) . Une référence au but encaissé à la 97e minute par son équipe, qui a précipité la défaite des siens dans une très chaude ambiance à Louis II. « À partir du moment où Marseille a égalisé, l'arbitre était pour Marseille, tout simplement. Je ne sais pas s'il s'est laissé pousser par l'ambiance du stade qui était en majorité pour Marseille. Mais sur la dernière action, je suis désolé, il n'y a pas faute ! On ne fait pas de la danse, on fait du football, c'est un sport de contacts », a-t-il lancé sur Amazon Prime Vidéo, en référence au coup-franc discutable obtenu par Dimitri Payet et qui a débouché sur le but victorieux de l'OM au bout du temps additionnel.