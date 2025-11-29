AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1)

et toujours dans le but de vous faire comprendee l OM na rien demandé la dedans. jsute un influenceur de salon ou quelques journaleux en quete de notoriete disent le contraire. PSG championn. evidemmment qu on le sait tous
tu veux dire comme toi?
Quasi l'équipe contre Tottenham. Encore Hernandez en espérant qu'il soit moins debile aujourd.hui. Il faut gagner le plus grand choc de la L1 pour mettre tout le monde d'accord. Allez Paris !!
tu mens comme toujours..... ave un budget, le PSG ne compte pas que sur les 3 joueurs manquants. par contre l OM avec cette infirmerie pleine, meme sxi elle se vide un peu, et toujours loin de l effectif du PSg. donc bien sur que c est du sarcasme tes conneries...... si le PSG meme evec une equipe C voir F. se doit d etre champions. juste pour qu a la fin tu puisses encore cracher sur l OM. on est pas si idiots hein. allez file champion
Vu le bordel a l OL on en a pour 5ans pour revenir a une bonne equipe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading