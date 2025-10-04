Arbitrage : Des critiques injustifiées, Letang se fait recadrer

ICONSPORT_258823_0260

La situation de l’arbitrage en France est de plus en plus remise en question par les clubs français. Cette semaine Olivier Letang a exprimé son mécontentement sur les décisions prises chaque week-end. Le président du LOSC a également alpagué Mickaël Landreau. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain lui a répondu.
Sous le feu des critiques, l’arbitrage français est une nouvelle fois au cœur des polémiques depuis le début de saison. La semaine passée, la rencontre entre Lille et l’Olympique Lyonnais a fait beaucoup parler. Le président des Dogues, Olivier Létang, n’a pas mâché ses mots pour exprimer son incompréhension devant certaines décisions. Letang a tout simplement demandé une refonte de l’arbitrage. « J’ai un vrai questionnement, pas que pour nous et j’en ai déjà parlé avec le président de la Fédération, on a des problèmes avec l’arbitrage chaque week-end, quasiment à chaque match. Je ne suis pas là pour me plaindre. J’ai eu l’AS Monaco ce matin par rapport au carton rouge à mon avis injustifié qu’ils prennent hier. Sur tous les matchs, ce n’est plus possible, » explique-t-il avant d’adresser une petite pique à Mickaël Landreau. « On se demande tous, ce que fait M. Landreau à la Fédération, ça, c'est clair, parce qu’il n’y a aucun échange avec les clubs. Mais ce n’est pas une pique personnelle », déclare le président lillois, même si cela y ressemble fort.

Dans le Late FC sur Canal +, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui est depuis l’année 2024 conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1, a répondu. Sur la chaîne cryptée, il a fait savoir son incompréhension. « J’ai été assez surpris par les propos d’Olivier parce que je ne trouve pas qu’ils correspondent à ce qui est fait. Et moi en tout cas chaque stage, chaque moment que je vis auprès de la direction de l’arbitrage ou avec les arbitres, je donne systématiquement mon avis sur ce que je ressens en tant qu’ancien joueur. Et ce que je trouve dommage, c’est qu’il y a un énorme travail de fond qui est fait, 100% de toutes les sollicitations avec les clubs, on a répondu présent », explique l’ancien gardien de Ligue 1. Une relation de plus en plus tendue entre les clubs et les arbitres. Des réformes s’imposent, mais Olivier Letang, désormais élu au collège des présidents de Ligue 1 va peut-être devoir se rendre compte que les critiques doivent aussi être constructives, et pas forcément uniquement quand son club se sent lésé. 

