Angers - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 118 oct. , 18:20
parClaude Dautel
0
Compo du SCO Angers
Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Mouton, Abdelli, Belkhdim, Sbaï, Peter
Compo de l'AS Monaco
Kohn, Diatta, Kehrer, Salisu, Ouattara, Teze, Coulibaly, Golovin, Akliouche, Biereth, Fati

18 octobre 2025 à 19:00
Angers SCO
0
0
Live45'
Monaco
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
1
M. Karim
MonacoMonaco
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

