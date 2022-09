Angers coule, Chabane fait une promesse osée

Dans : Ligue 1.

Le SCO d'Angers connait un début de saison compliqué et la dernière défaite 5-0 à l'OL met Gérald Baticle sur un siège éjectable. Pas pour son président.

C’est le jeu traditionnel et un peu limite du début de saison, les regards se tournent vers le banc de touche des équipes mal classées pour savoir qui sera le technicien qui prendra la porte en premier. C’est Angers qui est dans l’oeil du cyclone après des premiers matchs bien décevants et un maintien qui avait déjà été acquis plus difficilement que prévu la saison passée. Les débuts de Gérald Baticle semblent bien loin et l’avant-dernière place de Ligue 1 avec deux points en 5 matchs et une défaite 5-0 samedi soir dans la musette face à l’OL, font passer une mauvaise rentrée au SCO. Au point que l’ancien entraineur adjoint de Lyon soit déjà annoncé proche de la sortie.

Baticle ne sera pas viré cette saison

Mais son président Saïd Chabane a fait une sortie osée après la rencontre, assurant que ce n’était pas du tout le cas, et effectuant une promesse risquée. « Je ne me pose aucunement une question par rapport à Gérald. Il n’y a aucun sujet. Il est avec moi et il sera avec moi jusqu’à la fin de saison. À partir du moment où la problématique est de faire ces réglages, si vous amenez un nouvel entraîneur, il ne va pas faire grand-chose de plus », a livré le président du SCO d’Angers, persuadé qu’il ne s’agit que d’un mauvais début de saison, et rien de plus. De quoi rassurer Baticle, qui a de son côté fait savoir que son avenir n’était pas de son ressort, et qu’il ferait donc tout pour garder sa place et gagner des matchs dans les prochaines journées.