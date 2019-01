Ang : L'avion d'Emiliano Sala a disparu, les recherches ont repris

L'inquiétude grandit au fil des heures concernant Emiliano Sala, qui était à bord d'un avion de tourisme parti lundi soir de Nantes, où le désormais ancien attaquant des Canaris était venu saluer ses coéquipiers, avion qui n'est pas arrivé à Cardiff. Si le club gallois de Premier League a confirmé à la BBC qu'il était en quête de renseignements concernant celui qui venait de signer au mercato, la police de Guernesey a précisé que l'avion avait bien décollé de l'aéroport de Nantes pour rejoindre Cardiff et si elle n'a pas confirmé la présence d'Emiliano Sala à bord, les autorités ont indiqué qu'il y avait deux personnes dans ce petit avion.

D'autre part, la police locale a indiqué que les recherches interrompues pendant la nuit avaient repris dès 9 heures ce matin, aucune trace de l'avion n'ayant été pour l'instant retrouvée. Les autorités ont fait savoir que la météo était normale lorsque l'avion a disparu des radars vers 19h23, l'atterrissage étant prévu à 21h au Pays de Galles.

