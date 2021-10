Alcoolémie, accident, délit de fuite, Mohamed Bayo dans de sales draps

Dans : Ligue 1.

Révélation du début de saison en Ligue 1 sous le maillot du Clermont Foot, Mohamed Bayo vient de vivre des dernières heures compliquées, entre une défaite contre Nantes et une garde à vue.

Meilleur buteur de la L2 la saison passée, Mohamed Bayo est en train de confirmer son talent au plus haut niveau du football français. Vu que depuis qu’il est monté dans l'Élite avec son club formateur, qui découvre aussi la L1, l’attaquant de 23 ans enchaîne les belles prestations. Auteur de six buts depuis le début du championnat, l’international guinéen est même le troisième meilleur buteur de la L1, derrière Jonathan David (LOSC) et Gaëtan Laborde (Rennes), qui comptent tous les deux sept réalisations. Samedi, lors du revers du Clermont Foot à Nantes, Bayo a encore trouvé le chemin des filets. Mais dans la foulée de cette défaite, qui a plongé le CF63 dans la deuxième partie de tableau, celui qui a prolongé jusqu’en 2024 avec Clermont il y a quelques semaines a vécu une soirée agitée… En effet, selon La Montagne, Bayo « a été interpellé et placé en garde à vue ce dimanche 24 octobre ».

Récidiviste, Bayo va être poursuivi par la justice

Un peu avant 7 heures du matin, du côté de Chamalières dans l'agglomération clermontoise, Bayo aurait grillé un feu rouge sur une intersection. Un acte pas sans conséquences, puisqu’il a ensuite encastré sa voiture de location dans un autre véhicule, composé de deux personnes. Une collision qui n’a fait aucun blessé, malgré quelques dommages matériels. Un comportement déjà dangereux, mais qui s'est empiré. Car Bayo aurait pris la fuite. Mais sachant que les victimes de l’accident l’ont reconnu, le buteur de Clermont a finalement été interpellé par la police à proximité de l'accident. Pour ce délit de fuite, Bayo a donc été placé en garde à vue. Et sachant qu’il conduisait avec 0,88 gramme d'alcool dans le sang, il va être poursuivi par la justice. D’autant plus que l’Auvergnat avait déjà été condamné pour une conduite sous l'emprise de stupéfiants en 2019… Récidiviste, Bayo risque donc de vivre une période compliquée. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Clermont, qui aura bien besoin de son buteur pour faire un bon résultat contre l’OM dimanche prochain au Stade Gabriel-Montpied...