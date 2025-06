20 ME bloqués, le Qatar enfonce la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors que les audiences devant la DNCG vont débuter, les clubs de Ligue 1 n’ont pas perçu la totalité des droits TV annoncés. La partie sponsoring conclue avec beIN Sports n’a pas été versée. Certaines formations n’ont pas joué le jeu et la chaîne franco-qatarienne en a tenu compte.

Les pensionnaires de Ligue 1 risquent de trembler jusqu’au bout. En attendant les audiences devant la DNCG, dont le président Jean-Marc Mickeler avait prédit de possibles relégations administratives, la situation reste floue en ce qui concerne le montant des droits TV. Les clubs n’ont aucune visibilité pour les années à venir suite à la rupture du contrat entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel.

TV : Canal+, DAZN, Amazon, la chaîne Ligue 1 fait fureur ! https://t.co/EjGi8pjLBP — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

La plateforme de streaming, qui s’était engagée à verser en moyenne 375 millions d’euros par an pour huit match par journée, a préféré jeté l’éponge en espérant devenir simple distributeur de la future chaîne de la Ligue. Et comme si ça ne suffisait pas, une partie du versement attendue de la part de beIN Sports n’a pas été versée. Et ne le sera peut-être jamais. Pour rappel, la chaîne franco-qatarienne, qui avait acquis un match par journée pour 78,5 millions d’euros par an, avait proposé d’ajouter 20 millions d’euros pour du sponsoring. En échange, les clubs de Ligue 1 devait faire la promotion de marques qatariennes comme Qatar Tourism.

beIN Sports refuse de payer

Certaines écuries ont joué le jeu, quand d’autres s’y sont catégoriquement opposées. Résultat, le paiement des 20 millions d’euros, soit 783 000 euros par équipe sur deux ans, n’a pas été réglé alors qu’il était attendu avant la fin mai, nous apprend le journal L’Equipe ce mardi. Contactée par nos confrères, beIN Sports assume totalement et ne s’estime pas tenue de régler la facture. La Ligue de Football Professionnel confirme le non-paiement et devrait évoquer le sujet lors de son assemblée générale ce mardi après-midi.