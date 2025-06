14,99 euros par mois, la Ligue 1 a enfin un prix

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le lancement de la chaîne de la Ligue 1 va s'accélérer, et selon plusieurs sources, les clubs ont fixé un prix raisonnable, même si pendant un an, il faudra cumuler un abonnement avec Beinsports pour avoir la totalité des matchs.

En réponse à Maxime Saada, qui avait reproché aux dirigeants du football français de vouloir fixer un prix d'abonnement trop cher à leur chaîne, les clubs de Ligue 1 ont laissé filtrer des informations qui confirment que ce ne sera pas le cas, répondant ainsi à distance au boss de C+. Car Etienne Moatti, qui travaille sur ce dossier pour le compte de L'Equipe et qui avait interviewé le patron de Canal+, révèle que pour suivre 8 des 9 matchs de chaque journée du championnat de Ligue 1, il faudra débourser 14,99 euros par mois, et une offre réservée aux moins de 26 ans proposera même ce même abonnement pour 9,99 euros.

La chaîne de la Ligue 1 ne va pas diffuser que la Ligue 1

On est bien en dessous du prix délirant fixé l'an dernier par DAZN quand le diffuseur anglais s'était lancé sur le marché français. L'idée de la chaîne Ligue 1, qui va récupérer le dernier match qui lui manque dans un an, est de retrouver ceux qui étaient déjà abonnés à DAZN, mais également faire revenir les abonnés pirates, qui ont cédé à l'IPTV mais ont découvert que tout n'était pas parfait quand on utilise un service illégal.

TV : Canal+ abandonne officiellement la chaîne de la Ligue 1 ! https://t.co/znJismoHjs — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2025

Et pour attirer le plus de monde possible, cette chaîne mise en place par LFP Média devrait récupérer des droits d'autres compétitions de football afin d'offrir des programmes au-delà de la Ligue 1 à ses abonnés. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les journalistes, les consultants et les émissions de cette chaîne qui va devoir être rapidement lancé puisque le championnat de Ligue 1 2025-2026 débutera le vendredi 15 août. Dans les prochains jours, la Ligue de Football Professionnel va devoir désigner le producteur de cette chaîne, avec deux finalistes, à savoir une filiale de L'Equipe, ou bien Mediawan, l'un des plus puissants producteurs mondiaux, notamment impliqué dans le film F1 avec Brad Pitt.