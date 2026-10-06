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LDN : Croatie - Espagne : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

Ligue des Nations
parGuillaume Conte
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Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol - Perisic; Modric, Jakic; Vlasic, Kovacic - Matanovic
Espagne : Unai Simón - Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Dani Olmo, Rodri, Pedri - Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena
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Derniers commentaires

OL : Lyon tente à 100% l'énorme coup Endrick

C’est là que l’ont vas voir si l’OL est dans sont cœur ou pas !

Le premier flop de l'ère Zidane est désigné

Il est beaucoup trop personnel, pas trop fan du joueur ni du personnage

Décevant avec Zidane et le PSG, Akliouche va exploser

Allez demander à Zidane ce qu'il pense des matchs d'Akliouche .on verra ce qu'il vous dira

McCourt ne veut plus dépenser un centime à l'OM

sont marrant avec leur.je pense. a mon avis. ouais tu sais rien enfait

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

Mais dans notre cas, il enfonce des portes ouvertes et le Sergio, dites 33, a raison de le moquer... Tout le monde imagine que Kevin Melon a été blessé de se voir doublé par Dembelé, que Paris gagne sans lui et que la france joue mieux sans lui... Que Moulino fasse de beaux articles en Haïti ou au gabon n'est pas le problème... Hein ?

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10531189-1
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75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
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Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
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5512278-1
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5512236-3
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Lens
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Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
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3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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