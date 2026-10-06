LDN : Croatie - Espagne : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

Mais dans notre cas, il enfonce des portes ouvertes et le Sergio, dites 33, a raison de le moquer... Tout le monde imagine que Kevin Melon a été blessé de se voir doublé par Dembelé, que Paris gagne sans lui et que la france joue mieux sans lui... Que Moulino fasse de beaux articles en Haïti ou au gabon n'est pas le problème... Hein ?