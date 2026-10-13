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YL : Lille s’impose à Arsenal, Lens tape le Sporting

Ligue des Champions
parGuillaume Conte
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Belle performance des jeunes lillois, qui se sont imposés à Arsenal en Youth League ce mardi après midi. Une victoire 3-2 dans un match ouvert, qui leur permet de confirmer leur bon début après leur nul au Bétis Séville lors du premier match.
A noter que Lens a dominé le Sporting Portugal également sur le score de 3-2 dans ce bel après-midi pour les jeunes footballeurs français.
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Derniers commentaires

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Le rapport ?? Tes sérieux la ?? Qui nome les préfets ?? Le fameux ministre de l'intérieur monsieur nunez, les prefet ils respectent les consignes du gouvernement et des ministres... Oui ils ont une sale réputation pour cela que ca aurait ete un plaisir de les accueillir a Marseille d'autant que les frangins de L'AEK sont deja sur place et certains arriveront directement de Londres demain vue que ce soir AEK joue vs shaktior... tout ce monde venu pour rien...

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

Yamal Ballon d'Or, un énorme indice tombe

Ce ne serait que justice.

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