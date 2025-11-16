ICONSPORT_246148_0002

TV : Netflix attaque Canal+ pour la Ligue des champions

Ligue des Champions16 nov. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Cette semaine, l'UEFA va livrer les résultats de l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue des champions (2027-2031). Canal+ est menacé en France par les grandes plateformes de streaming. Netflix est plus que jamais le grand favori.
La Ligue des champions connaît la folie des grandeurs depuis quelques temps. La compétition européenne de référence a vu son nombre de matchs nettement augmenter avec l'apparition de la phase de ligue. Financièrement aussi, la C1 a battu des records avec l'actuel contrat de droits TV. Une manne financière qui ne suffit pourtant pas à l'UEFA. L'instance européenne vise une augmentation sur le nouvel appel d'offres (2027-2031). Pour réussir son objectif, elle a intégré un lot spécial pour une affiche à diffuser mondialement le mardi. Une stratégie qui doit attirer les géants du net et du streaming.

Netflix prêt à offrir des milliards à l'UEFA ?

L'UEFA vise près de 5 milliards d'euros de revenus à court terme. Le résultat de cet appel d'offres sera révélé dans le courant de la semaine prochaine. Il s'annonce prometteur puisque Netflix répond présent selon les informations du Times. Le géant américain spécialisé dans les séries et les films va bel et bien faire une offre pour la C1 selon le quotidien britannique. Reste à voir si ce sera pour une affiche ou pour l'intégralité de la Ligue des champions.
Une question que se pose Canal+ bien sûr. Après avoir lâché la Ligue 1, la chaine cryptée a tout misé sur la C1, donnant 480 millions d'euros pour obtenir tous les matchs des trois coupes d'Europe. L'inquiétude est de mise dans le groupe détenu par Vincent Bolloré et présidé par Maxime Saada. Ce dernier s'est récemment entretenu avec le service des sports de sa chaîne sur le sujet de la Ligue des champions pour tenter de rassurer ses équipes. Une initiative nécessaire alors que l'étau se resserre autour de Canal+ comme jamais.
0
Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

