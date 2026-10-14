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Real Madrid renverse l'AS Rome en sept minutes

Ligue des Champions
parClaude Dautel
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La situation était tendue du côté du Real Madrid avant le déplacement de ce mercredi soir à l'AS Rome. Mais, alors qu'ils étaient menés 3-1 en Italie, les Merengue ont arraché la victoire en marquant trois buts en sept minutes.
Le Real Madrid restait sur une défaite face à l'Atlético de Madrid en Liga, juste avant la trêve internationale, et du côté de Florentino Perez, on attendait un rebond de la part de l'équipe de José Mourinho à l'occasion du déplacement à Rome en Ligue des champions. Mais pendant très longtemps on a pensé qu'une nouvelle fois le club espagnol allait décevoir ses supporters. A l'entame des dernières minutes de la rencontre, Madrid était encore mené 3-1 et ne montrait rien. Mais, grâce à des buts signés Espi (83e), Endrick (85e) et Rudiger (90e), le club espagnol s'est finalement imposé (3-4) au stade olympique de Rome et a soulagé la pression qui pesait sur les épaules du Special One.

Champions League

14 octobre 2026 à 21:00
RomaRoma logo
de Roon20'Malen51'Malen57'
3
4
Match terminé
Real MadridReal Madrid logo
Mbappé Lottin25'Espí Escrihuela83'Moreira de Sousa85'Rüdiger90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
A. Carreras
But
90
A. Rüdiger
Real MadridReal Madrid
A. Rüdiger
Carton jaune
89
L. Pellegrini
RomaRoma
L. Pellegrini
But
85
E. Moreira de Sousa
Real MadridReal Madrid
E. Moreira de Sousa
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