Real Madrid - OM : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions16 sept. , 20:00
parMehdi Lunay
Compo du Real Madrid :
Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Guler - Mastantuono, Rodrygo, Mbappé
Compo de l'Olympique de Marseille :
Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, O'Riley - Greenwood, Aubameyang
Mon pronostic : Real Madrid 5 - 0 Olympique de Marseille 3 buts de Kylian Mbappé...

La police espagnole et les supporters de l’OM se battent

Ah bon ? On nous aurait menti ? 😏🇮🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Le tirage est loin d'être facile avec Liverpool, le Réal, Newcastle, le Sporting (Les clubs portugais réussissent bien contre les français), l'Atalanta et éventuellement l'Ajax. Rien que contre les 4 premiers faire un résultat sera une perf. En revanche se rater contre les 2 belges seraient une contre perf, même si Bruges a fait une bonne ldc la saison passée en finissant 24ème. Il faut être réaliste, l'équipe est en rodage.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, tu dévies la conversation car tu n'es pas capable de prouver tes dires. La ficelle est grosse, il n'y a que toi pour croire que ça passe, et oui. Maitre Capello là, rires.

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

Gros bug de faire rentré Ghezzal alors qu on a Moreira Rodriguez Molébé qui on fait toute la prépa Rachid dit Rachon qui a eu cette idée de génie de le recruter . Avec le rouge de Morton la rentrée de Rachon et un Tolisso qui était cramé finalement on a finis a sept joueur de champ comment tu peux tenir un score a sept j arrive pas a comprendre Fonseca sur ses changement . J ai oublié Tagliafico qui aurait pu tenir la baraque derrière.

