Real-Bayern : Olise a marché sur le Real de Mbappé

Le Bayern Munich est allé s’imposer 2-1 sur le terrain du Real Madrid, avec un Michael Olise intenable.

Grosse performance du Bayern Munich qui est allé s’imposer de manière convaincante sur le terrain du Real Madrid. Les Allemands ont pu compter sur des buts de Luis Diaz et Harry Kane, mais en dehors d’un Manuel Neuer impressionnant, c’est bien Michael Olise qui a été l’homme de la rencontre. Une qualité technique parfaite, un coffre physique solide, et surtout le geste juste à tout moment. De son aile droite, il a été de tous les bons coups, et a impressionné par le fait qu’il ne perde aucun ballon tout en portant le danger.

A ce rythme, le Français approche les 30 passes décisives sur cette saison, dans la foulée de son offrande pour Harry Kane. Le Bayern Munich peut en tout cas compter sur son Français pour l’emmener vers les demi-finales, même s’il y a tout de même une confirmation à donner au match retour. En tout cas, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour les Bleus de Didier Deschamps, qui voient l’ancien de Crystal Palace confirmer au plus haut ses bonnes dispositions.