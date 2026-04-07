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Real-Bayern : Olise a marché sur le Real de Mbappé

Ligue des Champions07 avr. , 22:59
parGuillaume Conte
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Le Bayern Munich est allé s’imposer 2-1 sur le terrain du Real Madrid, avec un Michael Olise intenable.
Grosse performance du Bayern Munich qui est allé s’imposer de manière convaincante sur le terrain du Real Madrid. Les Allemands ont pu compter sur des buts de Luis Diaz et Harry Kane, mais en dehors d’un Manuel Neuer impressionnant, c’est bien Michael Olise qui a été l’homme de la rencontre. Une qualité technique parfaite, un coffre physique solide, et surtout le geste juste à tout moment. De son aile droite, il a été de tous les bons coups, et a impressionné par le fait qu’il ne perde aucun ballon tout en portant le danger.
A ce rythme, le Français approche les 30 passes décisives sur cette saison, dans la foulée de son offrande pour Harry Kane. Le Bayern Munich peut en tout cas compter sur son Français pour l’emmener vers les demi-finales, même s’il y a tout de même une confirmation à donner au match retour. En tout cas, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour les Bleus de Didier Deschamps, qui voient l’ancien de Crystal Palace confirmer au plus haut ses bonnes dispositions.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts3
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs26
Buts11
Passes décisives18
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Il arrive sur RMC et climatise l'Olympique Lyonnais

🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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