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Racisme sur Vinicius : Prestianni suspendu 6 matchs

Ligue des Champions24 avr. , 15:26
parGuillaume Conte
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L’UEFA a décidé de sanctionner Gianluca Prestianni, qui était accusé par Vinicius Junior de lui avoir porté des propos racistes lors du match de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid. Le joueur argentin avait nié ces accusations, alors qu’il s’était caché la bouche dans son maillot pour parler à l’attaquant brésilien du Real.
La rencontre avait été interrompue pendant de longues minutes, Vinicius Junior demandant à l’arbitre de sévir contre le joueur du Benfica, ce qu’il n’avait pas pu faire faute de preuve. L’UEFA a visiblement trouvé de quoi corroborer ces accusations, suspendant Prestianni pour six matchs pour « propos discriminatoires ». Le joueur aurait reconnu, selon la presse espagnole, avoir insulté Vinicius mais l'insulte était selon l'Argentin à caractère homosexuelle et non raciste.
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Derniers commentaires

Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

"à la vue de la progression d'Endrick depuis qu'il a été prêté à l'OL." Super vanne c:/remi^^

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Rien ne sert de courrir il faut partir à point.

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3 pour ce qui concerne l'OL (c'est vérifiable) par exemple du 25 sep au 5 octobre 4 matchs 2 EL journée 6 et 7 du 23 octobre au 29 novembre 6 matchs 2 EL Journées 9 10 11 et 12 Du 23 au 30 novembre 3 matchs 1 EL journées 13 et 14 du 7 au 14 décembre 3 match 1 EL journées 15 et 16 du 18 janvier au 7 février 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 18 19 20 ET 21 du 1 mars au 22 mars 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 24 25 26 et 27 soit un total 25 fois 3 ou 4 jours entre 2 matchs pour un total de 30 matchs concernés

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

On peut incriminer la gestion de Longoria et de Benatia. Ok. Mais c'est Beye qui fait les compos. Et souvent c'est n'importe quoi. Abdelli mdc??? Défense à trois alors qu'à chaque fois ou presque, on perd avec cette défense depuis le début de saison. Aucun clean sheet avec cette défense. On peut charger la mule sur Longoria et Benatia, mais ils ne sont pas les seuls responsables de tout ce fiasco. A un moment donné il faut aussi mettre l'entraineur et les joueurs en face de leurs responsabilités.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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