Racisme sur Vinicius : Prestianni suspendu 6 matchs

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3 pour ce qui concerne l'OL (c'est vérifiable) par exemple du 25 sep au 5 octobre 4 matchs 2 EL journée 6 et 7 du 23 octobre au 29 novembre 6 matchs 2 EL Journées 9 10 11 et 12 Du 23 au 30 novembre 3 matchs 1 EL journées 13 et 14 du 7 au 14 décembre 3 match 1 EL journées 15 et 16 du 18 janvier au 7 février 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 18 19 20 ET 21 du 1 mars au 22 mars 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 24 25 26 et 27 soit un total 25 fois 3 ou 4 jours entre 2 matchs pour un total de 30 matchs concernés