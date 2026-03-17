Pénalty, rouge et but, la remontada de City tuée dans l’oeuf





Malgré un début de match tonitruant et trois premières grosses occasions non concrétisées grâce à un Thibaut Courtois des grands soirs, Manchester City peut déjà quasiment dire adieu aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur un contre madrilène, Vinicius tentait sa chance et le tir était repoussé du coude sur sa ligne par Bernardo Silva, qui voyait rouge. En plus du pénalty transformé par le Brésilien, qui met le Real Madrid en tête 1-0. Il va désormais falloir que City marque quatre fois en infériorité numérique pour espérer accrocher la prolongation.