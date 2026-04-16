Pedri l’a trahi, le Barça ne l’a pas vu venir

Eliminé par l’Atlético de Madrid (0-2, 1-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone peut regretter certaines contre-performances individuelles. Parmi elles, la prestation de Pedri a beaucoup déçu.

Très bavard en avant-match, Lamine Yamal a assumé. L’ailier du FC Barcelone a répondu présent lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions remporté face à l’Atlético Madrid (1-2) mardi. Sa copie n’a pourtant pas suffi aux bonheur des Blaugrana éliminés, sans doute parce que certains coéquipiers n’ont pas eu le rendement attendu. On pense principalement à Pedri qui a énormément déçu dans l’entrejeu. De quoi susciter quelques interrogations sur le plateau du Winamax FC où Walid Acherchour remet le statut du Barcelonais en question.

« On l'aime tous Pedri, c'est un mec qui représente ce qu'on aime. Il a un rapport au ballon exceptionnel, a d’abord encensé le journaliste. Maintenant il faut quand même ouvrir le dossier. Pour moi, son match c'est une trahison. Il passe complètement à côté. Moi j'ai un gros problème avec Pedri, c'est que Gavi, qui sort d'une grosse blessure, a été meilleur que lui, et qu'il arrive encore carbo dans un sprint final en Ligue des Champions. L'année dernière, lors de la demi-finale contre l'Inter Milan, ça avait été la même chose. »

« Il y a un moment, soit tu le gères mieux, parce qu'il a encore fait 90 minutes le week-end dernier, soit il y a un problème avec Pedri, a envisagé le spécialiste. C'est sa sixième année au plus haut niveau, il n'a que 23 ans, mais il a des blessures au moment des quarts, demi-finales et finale d'Euro. A chaque fois que ça commence à s'intensifier, il n'est pas frais et il est en grande difficulté. Qu'est-ce qu'on fait avec Pedri ? C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde et on doit le juger en tant que tel. Si Bellingham fait le même match, on le détruit. Pourquoi on ne pourrait pas ouvrir le dossier sur Pedri ou atténuer ? »

Il n'a pas été au niveau - Walid Acherchour

« Si on le respecte, on doit le juger quand il n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit représenter. Il devait être le cerveau du Barça et ils ont été mangés en deuxième période, il n'a pas été au niveau. Entre son manque de fiabilité sur l'aspect physique, et certains rendez-vous où je le trouve en dessous… Il doit assumer son statut. Plus les années passent, quand les derniers tours de Ligue des Champions arrivent, je vois très peu Pedri », a constaté Walid Acherchour, pas certain que Pedri soit une vraie référence à son poste.