ICONSPORT_276170_0899

Luis Diaz découpe Hakimi, le Bayern hurle au scandale

Ligue des Champions21 nov. , 21:00
parMehdi Lunay
13
Le Paris Saint-Germain s'apprête à finir l'année 2025 sans Achraf Hakimi. Le Marocain a été sévèrement blessé par Luis Diaz lors de PSG-Bayern. La sanction du Colombien vient de tomber et elle scandalise le Bayern.
En ce début de saison, le Paris Saint-Germain paye cher ses nombreux succès de la saison dernière. Les blessures physiques s'accumulent dans l'effectif parisien avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué en première ligne. Mais, le plus gros coup dur n'a rien à voir avec la fatigue. Forfait pour plusieurs semaines, Achraf Hakimi souffre de la cheville gauche. Le Marocain a subi une véritable agression de Luis Diaz en Ligue des champions. Lors du dernier PSG-Bayern le 4 novembre, l'attaquant colombien a emporté la cheville du latéral dans un tacle par derrière non maîtrisé.

Le Bayern enrage pour Luis Diaz

Le carton rouge récolté par Luis Diaz ne faisait débat pour personne. La seule interrogation était de savoir pourquoi l'arbitre avait du s'aider de la VAR pour sévir. L'UEFA a examiné la phase pour déterminer la suspension du joueur colombien. L'ancien attaquant de Liverpool a finalement pris 3 matchs fermes. Une décision logique pour les observateurs puisque le tacle incriminé semblait délibéré. Diaz était énervé d'avoir subi un dribble par Hakimi juste avant. Le Bayern Munich n'a pas la même lecture des évènements.
Selon le journaliste de Bild Christian Falk, le club bavarois n'est pas content de la décision. Pour les dirigeants du Rekordmeister, un simple match de suspension était suffisant pour Luis Diaz. Le Bayern compte faire appel de la sanction infligée par l'UEFA et « réclame une justification écrite » de l’instance sur les raisons de cette suspension. Cela ne va pas apaiser les relations entre Parisiens et Munichois. Après la rencontre, certains joueurs du Bayern avait minimisé la faute de leur partenaire. Josip Stanisic avait même plaisanté devant les journalistes en disant que le vestiaire allemand « avait remercié » Luis Diaz.
13
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

