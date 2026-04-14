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Anfield

Liverpool - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions14 avr. , 19:59
parMehdi Lunay
2
Quart de finale retour de la Ligue des champions
Compo du Liverpool FC : Mamardashvili - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Wirtz - Ekitike, Isak
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
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Mc court a jamais dit qu'il voulait vendre, il ouvre son capital, ca rien à voir avec une vente

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😂🤣😂 vous ferez une offre qu'il refusera dans un an 😉 🤞😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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