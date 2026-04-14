Liverpool - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Quart de finale retour de la Ligue des champions

Compo du Liverpool FC : Mamardashvili - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Wirtz - Ekitike, Isak

Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia