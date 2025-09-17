ICONSPORT_271030_0004
Anfield Liverpool

Liverpool - Atlético : Les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions17 sept. , 19:49
parCorentin Facy
1ère journée de Ligue des Champions
Liverpool : Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak
Atlético : Oblak, Llorente, Lenglet, Javi Galan, Le Normand, Gallagher, Barrios, Giuliano, Nico, Griezmann, Raspadori

Champions League

17 septembre 2025 à 21:00
Liverpool
21:00
Atlético Madrid
